Gerçek adı Robyn Fenty olan Rihanna, servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Ünlü yıldız, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.