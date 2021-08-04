Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rihanna milyarder ilan edildi - Magazin haberleri

Rihanna milyarder ilan edildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna artık resmen milyarder. Forbes dergisi, Barbadoslu sanatçıyı 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdiğini duyurdu

04.08.2021 - 15:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son olarak 2016'da albüm çıkaran ve sonrasında moda alanında çalışmalar yapan şarkıcı Rihanna, artık milyarderler kulübünde yer aldı.

    Forbes dergisine göre; 1,7 milyar dolarlık serveti olan Barbadoslu şarkıcı, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.

  • Gerçek adı Robyn Fenty olan Rihanna, servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Ünlü yıldız, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.

  • KOZMETİK MARKASININ DEĞERİ 2,8 MİLYARDOLAR

    Forbes'a göre; Fenty Beauty’nin parasal değeri 2,8 milyar dolar. Rihanna'nın milyar dolarlık değeri olan tek markası Fenty Beauty değil. İç çamaşırı markası Savage X Fenty de 115 milyon dolarlık değerini 1 milyar dolara çıkardı. Rihanna 2018’de kurduğu markanın yüzde 70’lik hissesini sattı.

  • Instagram'da 101 milyon, Twitter'da ise 102,3 milyon takipçisi bulunan Rihanna,  sosyal medyanın da yıldız isimleri yer arasında yer alıyor. Markalarının reklamı için zaman zaman kamera karşısına geçen sanatçı, koleksiyon tanıtımlarını da bu platformlardan yapıyor.

  • HAYRANLARI ALBÜM BEKLİYOR

    Ancak iş dünyasında başarı elde eden Barbadoslu şakıcının hayranları bu durumdan pek memnun değil. En son albümü olan 'Anti'yi 2016 yılında çıkaran Rihanna, ticari işlerden müziğe fırsat bulamayıp yeni albüm hazırlamaması, hayranlarını üzüyor. Ünlü şarkıcının hayranları, yeni albüm beklediklerini sosyal medya üzerinden her fırsatta dile getiriyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!