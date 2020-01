2010 senesinin sonlarında Rihanna'nın Eminem'le yaptığı Love the Way You Lie düeti Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç gibi birçok ülkede zirveye ulaştı ve Billboard Hot 100 listesinde 7 hafta bir numarada kaldı.



Kasım 2011'de Coldplay ile düeti olan "Princess Of China", Mylo Xyloto adlı Coldplay albümünde yayınlandı. Ayrıca yine 2011 yılı içinde Drake'in Take Care şarkısında Drake'e eşlik etti. Loud albümünden sonra albümünün dünya turnesine çıkan Rihanna, aynı zamanda altıncı stüdyo albümünün kayıtlarını da yaptı.



2012'nin başında Rihanna Drake ve Coldplay ile düet yaptı. Drake ile yaptığı Take Care adlı hip hop şarkı kısa sürede listelerde yükselişe geçti.



Eylül 2019'da Sony/ATV Music Publishing ile anlaşma imzaladı.