George Harrison'ın mirasçıları Olivia ve Dhani Harrison (270 milyon pound),Keith Richards (270 milyon pound),Sir Ringo Starr (260 milyon pound),Michael Flatley (206 milyon pound),Ed Sheeran (200 milyon pound),Rod Stewart (200 milyon pound) ve Sting (200 milyon pound) de listede yer alıyor.