Donald Trump’ın geçen hafta sonu ABD’de yaşanan ölümcül saldırılara yönelik tweetlerinin ardından Rihanna, ABD Başkanı’na tepki gösterdi.

Teksas’taki saldırıyı "trajedi" diye niteleyen ABD Başkanına Instagram ve Twitter aracılığıyla seslenen Rihanna, "Hmm... Donald, 'terörizmi' yanlış yazdın! Ülken saatler içinde arka arkaya 30 masum insanın ölümüne sebep olan 2 terörist saldırı yaşadı. Kaliforniya’daki bir başka terörist eylemin sadece birkaç gün sonrasında gerçekleşen bu olayda bir terörist YASAL ŞEKİLDE Vegas’ta bir saldırı tüfeği (AK-47) satın alabildi ve ardından Kaliforniya'daki yemek festivaline saatler süren bir yolculuk yaparak aralarında küçük bir erkek bebeğin de olduğu 6 kişinin daha ölümüne sebep oldu! AK-47 almanın VİZE almaktan daha kolay olduğu bir dünya hayal edin! Teröristleri AMERİKA’DA tutmak için bir duvar inşa ettikleri bir dünya hayal edin!!! Ailelere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve Teksas, Kaliforniya ve Ohio'daki tüm kurbanların sevdiklerine! Kayıplarınız için çok üzgünüm! Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor! KİMSE!'"

Saldırının yaşandığı bölgeyi temsil eden Teksas eski Kongre üyesi Beto O’Rourke da, yirmi kişinin ölümünden Trump'ın suçlu olduğunu söylemişti.

Ohio’da cumartesi günü bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan bir kaç saat öncesinde ise Teksas'ın El Paso eyaletinde beyaz üstünlükçü saldırgan bir alışveriş merkezinde silahlı katliam düzenlemiş, saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen pazartesi Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Gilroy Sarımsak Festivali’nde de silahlı bir adamın ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.