Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna, ailesiyle tatilde - Magazin haberleri

        Rihanna, ailesiyle tatilde

        Bir süredir ülkesi Barbados'ta tatil yapan Rihanna, ailesiyle birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rihanna ile ASAP Rocky, Barbados tatillerini sürdürüyor.

        • 2

          Ünlü çift, 12 aylık oğulları Riot Rose ve iki yaşındaki RZA ile önceki gün plajda görüntülendi. Dört yıldır aşk yaşayan Rihanna ile ASAP Rocky, akşam üstü çocuklarıyla birlikte denize girerken objektiflere yansıdı.

        • 3

          "HER GÜN EVE, CENNETE GELİYORUM"

          Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda Rihanna ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. ASAP Rocky; "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor. Çünkü tamamen farklı bir bakış açım var. Dürüst olmak gerekirse, ailenizin yanına ve bebeğinizin yanına gitmenize yardımcı oluyor. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          "COVID İLİŞKİMİZİ HIZLANDIRDI"

          Rihanna ise ilişkisi hakkında; "Modayı aynı şekilde gördük. Yaratıcılığı aynı şekilde gördük... Sonunda birbirimizin markalarını destekledik. Ben onun markasını giyerdim, o benim lansmanlarıma gelirdi. Onu ilişkilerde gördüm. O da beni ilişkilerde gördü. Neler yapabileceğimizi ve birbirimizin hayatına neler getirebileceğimizi biliyorduk. COVID ilişkimizi hızlandırdı. Bu başımıza gelen en iyi şeydi. Tanrı'nın yol göstermesine izin verdim" demişti.

        • 5

          ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

          Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkında söylentiler artmıştı.

        • 6

          Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini; "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti. Rihanna ve ASAP Rocky'nin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşmüştü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Habertürk Anasayfa