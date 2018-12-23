Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

"Galatasaray'ın attığı 2. golün başlangıcında sol bek tarafında el var mı, yok mu, kafamızın takıldığı bir pozisyon var. O pozisyon da gitti, korner oldu. Korner döndü, gol oldu. Bunlar VAR için önemli. Belki yarın öbür gün, kornere gidince de bakılacak."