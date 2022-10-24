"ALANYA GÜLE OYNAYA GELDİ"

"Kerem bugün ruhunu verdi ruhunu, sol bek gibi oynadı. Alanya'nın ikinci yarıda en az dört net pozisyonu vardı. Ne Alanyaspor bir yarıda bu kadar pozisyona girebilir ne de bir takım pozisyon verir? Ama sen 11'e 9 oynuyorsun. Herkesi kanatlara çektikten sonra orta sahada iki kişiyle mücadele ediyorsun. Oliveira zaten stoperlerin içine geçmişti. Sonra onu da çıkardı zaten. Alanyaspor güle oynaya Galatasaray ceza sahasına geldi."