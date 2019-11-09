"Emre Belözoğlu ile alışmış bu takım. Emre Başakşehir'de de, Milli Takım'da da önemli özelliği vardı. Pas yüzdesi yüksek, pasın şiddetini iyi ayarlayan bir oyuncu. Bir de hücum presini yapabiliyor, iki işi iyi yapar. O da olmayınca, hem hücum preste sıkıntı oldu, hem de pas alışverişinde."