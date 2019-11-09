09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumları
"Maçı izlemeyen sorsa, 3-2, amma maç olmuş ha, Kasımpaşa zaten gollü bir takım der. 3-2 normal. İzlemeyenler çok şey kaçırmadılar. İyi futbol, kesinlikle yok. Fenerbahçe'nin evinde oynadığı Antalya ve Trabzon maçları da dahil olmak üzere en kötü oynadığı maçtı. Dağınıktı ama açmak lazım"
"FENERBAHÇE 15 GÜN ARA VERMİŞ GİBİ"
"3 duran top Fenerbahçe'den, 2'si penaltı, biri Serdar Aziz ile gol. Sanki günlercen Cuma, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sert bir maç oynamışlar da yorgunluk var gibi veya 15 gündür ara vermişler gibi."
"Luiz Gustavo diye bir oyuncu var, gidiyor şut atıyor, geri ceza alanına geliyor, 12 kilometre falan koşmuş olabilir bugün"
"Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin sürpriz en iyi transferi gibi gözüküyor. Bunun yanına bir de Tolga'yı ekleyelim. Emre geldiğinde, kulübede ilk giren oyuncu konumuna gelecek ama beklenmeyen bir oyuncuydu"
"Ozan daha iyi oynayabilir, bu potansiyel var. Özgüven arttı. İnan, daha iyi oynayabilir, daha iyi oynayacaktır diye düşünüyorum."
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