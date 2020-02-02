SKORU ETKİLEYECEK OLAY

Maç sonunda Kruse'nin, Uğurcan'a değmediği bir pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan'ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay.