"Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu. Sadece özlem gidermek değil, 'Acaba ne olacak?' dedim."