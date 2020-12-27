Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:
Maçtan önceki senaryodan farklı olmadı, favorim Galatasaray'dı. Dolu tribünler önünde olsa farklı olabilirdi. İki takım arasında oyun, hazırlık ve kadro anlamında fark var. Kaldı ki Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yediği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Okan da oynadıkça iyi gidiyor, hatasız oynamaya çalışıyor.
Abdullah Avcı ile Erzurum maçında ve Hatayspor maçında tek kale yedi Trabzonspor. Şu anda eşitlenmiş maç sayılarıyla liderlğe yükselen bir Galatasaray var. Sezona kötü başladı ve sürekli sakatlıklarla boğuştu. Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rize'de bile bazen yedekti.
Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, Omar Mariano için yedek olacaktı, Ömer Bayram da yedekti.
Galatasaray ne yaptı, sakin kaldı. İlk yarıda olmayan Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Taylan katkısıyla oyunu sıkıştırdı, sürekli pas. Baskı altında aldı, verdi, aldı, verdi. Hiç bam güm yok. Bu pas trafiği ne yapar? 20 pas, 1 gol oynuyoruz diyelim.
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