Maçtan önceki senaryodan farklı olmadı, favorim Galatasaray'dı. Dolu tribünler önünde olsa farklı olabilirdi. İki takım arasında oyun, hazırlık ve kadro anlamında fark var. Kaldı ki Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yediği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Okan da oynadıkça iyi gidiyor, hatasız oynamaya çalışıyor.