Gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Beşiktaş takımı yener, şampiyon da olur. Mağdur edildiğini çok gördüm Beşiktaş'ın. Anadolu takımlarında hocalık yapmak çok zor. Eskiden VAR yoktu çakıyorlardı hakemler geçiyorlardı. Şimdi göz göre göre yapıyorlar.