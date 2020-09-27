Hakemin performansı bu kadar da olacaktır. Tansiyonu yüksek maçlar için zaman zaman bir takıma zaman zaman diğer takıma verdiği kararlar olabilir. Gökhan'ın, Taylan'ın, Sosa'nın kartları yanlıştı. Ancak genel anlamda çerçevede temize yakın bir maç yönetti. Oyuncuların birbirleriyle diyaloğu muazzamdı. Hem Erol Hoca'yı hem Fatih Hoca'yı hem sporcuları hem de hakemi her şeye rağmen hataları olmasına rağmen tebrik etmek gerek. Milyonlarca izleyiciye sorsak "Keyif aldınız mı?" diye, heyecanlanmışlardır ama keyif almamışlardır.