Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray yorumu!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 üstünlüğüyle sona eren maçı değerlendirdi.
- 1
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. İşte o sözler...
- 2
"Böyle bir lig ne oldu ne de olacaktır bir daha. Galatasaray 6 gol attığı maçta üçüncü viteste oynadı."
- 3
"Galatasaray sezon başından beri belirlediği oyun planından hiç çıkmadı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Nelsson takımın en iyisi oldu, cidden tebrik etmek gerekiyor."
-
- 4
"Kerem Demirbay'ın bu sezon Galatasaray'ın transfer ettiği en iyi iki oyuncudan birisi olarak görüyorum. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğenirim ancak bugün cidden çok yetersiz kaldı. Tavsiyem zoru değil basiti denemeli."
- 5
"Okan Buruk bu sezon elindeki kısıtlı kadroya rağmen oyuncularından çok fark yaratıyor."
- 6
"Galatasaray son zamanlarda artık skora bağlı olarak oyun oynamaya başladı. Icardi şu anda kapasitesinin yalnızca yüzde 50'si ile oynuyor."
-
- 7
"Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 46 resmi maçının 41'ine ilk 11'de başlamış. Bu düşüşün en büyük sebeplerinden olabilir."