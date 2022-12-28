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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: 13 maçta....

Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-0'la geçerek ligde iki maç aranın ardından kazanırken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de sarı-lacivertlilerin galibiyetini değerlendirdi

Giriş: 28.12.2022 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı.

     

  • Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, golü 20. dakikada duran toptan Joshua King'in kafa vuruşunda buldu ve 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 26. dakikada Michy Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

  • İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, rakibine pozisyon vermezken 86. dakikada Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique'nin golleriyle farkı 4'e çıkardı ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

     

  • Rıdvan Dilmen, TV 8,5'daki televizyon programında Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi. Dilmen'in yorumları şöyle:

    "4 gün önce kaybedilen önemli maçla geriye düştünüz, lider olduktan sonra ilk kez geri düşmüştü Fenerbahçe. Sivas tarzı bir takım değil Hatay, Hatay yumuşak bir takım. 1-0'da bir 8-0'da bir demiş. Fenerbahçe'nin en çok pozisyon yakaladığı maç oldu. Hatay da biraz kolaylaştırdı. Trabzon'dan gelip, taraftarın da yanlarında olması önemliydi. Hemen maçın başında üstünlüğü yakaladı Fenerbahçe, 10-12 tane pozisyonu oldu Fenerbahçe'nin en az"

  • "Dengeli maçlar için kolay bir savunma değil aslında bu. Gülü seven dikenine katlanır, Fenerbahçe çok pozisyon yakalıyor ama arkada da pozisyon veriyor. Fenerbahçe maçlarının böyle geçmesi normal. 40 gol atan bir Fenerbahçe var. 3 maçta gol atmamışlardı, Trabzon, Beşiktaş, Konya maçları. 13 maçta bu gol çok önemli bir rakam"

  • "Böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Büyük takımlar böyle geri dönüşler yapabiliyor olması lazım zaten. Fenerbahçe'nin bekleri ileride oynadığı için Ferdi, Arao ve Osayi çıkıyor, geride iki stoper kalıyor. Bu oyunda rakiplerin topu savunma arkasına atmaya çalışması da çok normal. Maçın başında Hatayspor pozisyon yakaladı ama yaralarnamadılar"

     

  • "Serdar bazen lazım olur diyorduk ya, işte oluyor. 0-0'ken maç da Serdar lazım olacak. Hakettiği farkı hakettiği futbolla almış oldu Fenerbahçe. Antalya deplasmanı ve sonrasında Galatasaray maçı olacak. Maçtan önce Crespo cezalı, Zajc'la çıktı. Zajc oynamayıp oynamayıp geri geliyor. Bu çok önemlidir. Çok uzun süre oynamadıktan sonra bu performansı vermesini beğendim"

  • "İrfan Can Trabzon maçında yorgundu. Ben hoca olsam İrfan'ı Galatasaray maçında oynatacaksam Antalya'ya götürmem bile iyice dinlen sen diye. Sezon başında da iyi değildi, sonra toparladı. Oynayarak form tutan bir oyuncu İrfan, bu ara da ona iyi gelmedi aslında. Devre arası iyi dinlenmemiş belli."

  • "Fenerbahçe'nin ilerideki 7 oyuncusunun süpürücüsü var geride. Ayrıca çok iyi kafaya çıkan bir oyuncusu var. İleriye çıkarken de baskı yaparken de Arao vardı orada. Arao da müthiş maç çıkardı orada"

  • "Saidou vardı eskiden hatırlayın, ona benzettim. Top rakibe geçtiğinde her alana girdi Arao, ayak basmadığı yer de kalmamıştır muhtemelen. Minimum 12 kilometre koşmuştur kesin. Jesus neden transfer etti bugün çok net gördük"

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    "Fenerbahçe Batshuayi'yle, Ferdi'yle set oyunu oynayamaz. Ben avantajımı oynamak istiyorsam, kazanmak istiyorsam böyle oynamam lazım diyor Jesus. Öyle de oynuyor. Başakşehir de pas yaparak oynuyor mesela. Başakşehir, Konya, Alanya, Antalya bunlar yeni kuşak teknik direktörlerin takımları bunlar ve genelde pas yaparak oynamaya çalışıyorlar. Bunlar tercih ve kadro yapısıyla alakalı"

  • "Şenol hoca, Fatih Terim, Jesus tarzı takımlar öne doğru oynayan takımlar olunca topun oyunda kalma süresi daha az olabiliyor. Çağdaş hoca, Nuri Şahin hoca gibi hocalar topu daha fazla oyunda tutmaya çalışan oyunlar oynuyor. İstatistikleri alıyorum ve kağıdı yırtıyorum. Bu istatistik işi her şeyi belirlemiyor"

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