Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Böyle düşünebilir bir oyuncu. Kaptan olarak gidecektir. İyi bir CV ile bıracaktır. Fenerbahçe'de antrenör mü olur, sportif direktör mü olur, TFF'nin en üst yerlerinde mi olur ayrı konu. Fenerbahçe'nin de böyle bir niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Bir açıklama görmedim.