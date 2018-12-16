Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan spor programında Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Rıdvan Dİlmen'in yorumlarından öne çıkanlar...
"Heyecan anlamında zaman zaman kalite anlamında şahane bir 99 dakika oldu. Üzülen muhtemelen Trabzonspor olur. 2-0'dan 2-2 oldu çünkü. Beşiktaş'ta buruk bir sevinç yaşadı. Cüneyt Çakır ve arkadaşları Riva'da. Çok hızlı oynanan bir maçta hoca ufak tefek hatalar yapmış olsada mükemmele yakın bir maç yönetti. Oyuncular kadar koştu en az. Gördüğünü çalmaya çalıştı. 80'lerde 9'a 8 bir korner durumu vardı Trabzonspor'un."
"Trabzonspor deplasmanda 19'a 18 ceza sahası içine girdi. Trabzonspor'un bir sürü tezahürata vardır ama en önemlisi "Bize her yer Trabzon'dur.Maç Vodafone'de de olsa Trabzon'da da olsa bu maç derbidir. Trabzon da bir değişime doğru gidiyor."
"Dorukhan iyi değerlendiriyor şansı. İlk yarı 2 tane pozisyon oldu ceza sahası içine girdi. İyi oyuncu dünyada azdır. Ünal Karaman iki yönlü çok iyi bir orta saha oyuncusudur. Bu Dorukhan da bu işe aday. Dorukhan yürekli bir oyuncu. Vuruş yapmak ve ceza sahası içine girmek istiyor."
"5 tane altyapıdan bugün Beşiktaş'a karşı maç oynadı. Batuhan, Uğurcan, Abdülkadir Ömür vs. 14 yerli veya 14 yabancı kuralı o zaman fonla gelen karar değiştirilmiş olmasaydı ekonomik olarak çok ciddi bir gelir gelirdi. Bir de Bursaspor'a gelirdi. Trabzonspor'da 5 tane oyuncu oynuyor 2 tane arkada bekliyor. Önümüzdeki yıllar için iyi."
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