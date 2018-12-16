Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

"Heyecan anlamında zaman zaman kalite anlamında şahane bir 99 dakika oldu. Üzülen muhtemelen Trabzonspor olur. 2-0'dan 2-2 oldu çünkü. Beşiktaş'ta buruk bir sevinç yaşadı. Cüneyt Çakır ve arkadaşları Riva'da. Çok hızlı oynanan bir maçta hoca ufak tefek hatalar yapmış olsada mükemmele yakın bir maç yönetti. Oyuncular kadar koştu en az. Gördüğünü çalmaya çalıştı. 80'lerde 9'a 8 bir korner durumu vardı Trabzonspor'un."