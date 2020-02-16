16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Rıdvan Dilmen, Ankaragücü - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:
"Ankaragücü bu maçı hak etti. Fenerbahçe çok dağınıktı. Başladığı taktiksel anlamda oyunu, ikinci yarıda farklı bir formata geçirdi. Emre Belözoğlu girince de, sakatlanıp çıkınca da taktiği değişti. Maça baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 'iyi oynadı' diyebileceğimiz 1 tane oyuncusu yok"
"Buna karşılık Ankaragücü son derecede istekli ve sıkı, Göztepe gibi kontratağa uygun 3 tane forveti var. İki kenar oyuncusu ve santrforları iyiydi. Üstelik Orgill yoktu bugün. Fenerbahçe coşkulu başladı ama bunu telaşa çevirdi. Klasik Fenerbahçe savunması. İlk yarıda savunma arkasına atılan topların ikisi net pozisyon, biri gol oldu"
"İlk yarıda Fenerbahçe'nin hücumları vardı, dağınık da olsa. İkinci yarıda Emre sürekli uzun pas oynayınca, 4-3-3'e döndü. İlk yarıda ceza sahası dışından atılan gereksiz 4-5 şut, ikinci yarıda yaptığın uzun paslar aslında Fenerbahçe'nin hücumlarını durdurdu. Savunana avantaj oldu. Ankaragücü'nde ikinci yarı oyuna giren İlhan Parlak dışında kart gören yok. Fenerbahçe'nin durumunu gösteriyor aslında bu. Tek kaleye yakın oynadığınız maçta rakibin kartı yok"
"Kendi adına da sınırda olan üç oyuncu var, birisi 2-0'da kart görüyor. Hani 0-0'ken Gustavo görsün ama 2-0'ken bir sonraki maçı düşünebilirsiniz. Tehlikeli bölgede Gustavo ayağını çekti, risk almadı. Kaptırdı kendini orada"
"Nerem doğru ki sözü var. O geliyor aklıma. Fenerbahçe mağlubiyeti hak etti. Aslında geçen hafta Alanyaspor karşısında da oyun çok iyi değildi. Tartışmalı pozisyonlarla birlikte ortalık gerildi. Hatırlarsan geçen hafta ben bir şey söyledim. Saha dışı faktörleri bu kadar çok söylerseniz, oyuncular da 'Nasıl olsa' der. Öyle bir yansıyor ki bu 'Olamam' sözleri. Hemen hemen aynıydı bu cümleler. Rodrigues antrenman sakatlığı, Emre oyuna giriyor sakatlanıyor, Gustavo 2-0'ken kart görüyor, bu disiplinsiz oyu"
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