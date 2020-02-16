"Nerem doğru ki sözü var. O geliyor aklıma. Fenerbahçe mağlubiyeti hak etti. Aslında geçen hafta Alanyaspor karşısında da oyun çok iyi değildi. Tartışmalı pozisyonlarla birlikte ortalık gerildi. Hatırlarsan geçen hafta ben bir şey söyledim. Saha dışı faktörleri bu kadar çok söylerseniz, oyuncular da 'Nasıl olsa' der. Öyle bir yansıyor ki bu 'Olamam' sözleri. Hemen hemen aynıydı bu cümleler. Rodrigues antrenman sakatlığı, Emre oyuna giriyor sakatlanıyor, Gustavo 2-0'ken kart görüyor, bu disiplinsiz oyu"