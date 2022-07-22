RICKY MARTIN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yeğeni Dennis Yadiel Sanchez'in iddialarına göre; ilişki, iki ay önce bitti. Fakat şarkıcı, kendisini aramaya ve hatta evinin etrafında dolaşmaya devam etti.

Yargıya yansıyan belgelerde Ricky Martin'in, Dennis Yadiel Sanchez ile yaşadığı ilişkiyi bitirmek istemediği iddiası da yer aldı.

Porto Riko gazetesi El Vocero'nun haberine göre; Sanchez, aynı zamanda Martin'in alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü. Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.