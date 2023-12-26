"MİRASININ KALICI OLACAĞINI BİLİYORUZ"



Richard Franklin'in bir sözcüsü, "Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cömertliği, yaratıcı ruhu ve harika hikâye anlatıcılığıyla onu sevgiyle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Aile dışında da, her yaştan izleyiciyi memnun ettiği uzun soluklu televizyon ve tiyatro kariyeriyle hatırlanmaktadır. Bu ona büyük keyif veriyordu ve mirasının kalıcı olacağını biliyoruz" denildi.



Ailesi, ünlü oyuncunun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların zamanı geldiğinde paylaşılacağını duyurdu.