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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Richard Franklin hayata veda etti | Richard Franklin kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? - Magazin haberleri

        Richard Franklin hayata veda etti

        Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 87 yaşındaki Richard Franklin, hayatını kaybetti. Ailesi, ünlü oyuncunun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların zamanı geldiğinde paylaşılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:14
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          'Doctor Who' ve 'Emmerdale' gibi birçok projede rol alan Richard Franklin'den acı haber geldi. Franklin'in 87 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

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          Yapılan açıklamada ünlü oyuncu, Noel Günü sabahı huzur içinde vefat ettiği ve uzun süreli bir hastalıkla mücadele ettiği duyuruldu.

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          "MİRASININ KALICI OLACAĞINI BİLİYORUZ"

          Richard Franklin'in bir sözcüsü, "Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cömertliği, yaratıcı ruhu ve harika hikâye anlatıcılığıyla onu sevgiyle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

          Ayrıca, "Aile dışında da, her yaştan izleyiciyi memnun ettiği uzun soluklu televizyon ve tiyatro kariyeriyle hatırlanmaktadır. Bu ona büyük keyif veriyordu ve mirasının kalıcı olacağını biliyoruz" denildi.

          Ailesi, ünlü oyuncunun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların zamanı geldiğinde paylaşılacağını duyurdu.

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          "KORKUNÇ BÜYÜK MACERASINA GİTTİ"

          'Doctor Who'da 1971 - 1973 yılları arasında 'Jo Grant' rolüyle yer alan Katy Manning de yaşamını yitiren Franklin'e saygılarını sundu.

          Manning, "Harika cesur kaptanımız Yates Richard Franklin, korkunç büyük macerasına gitti. Onu daha önce gördüğüm için çok minnettarım" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Avalon, Instagram

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