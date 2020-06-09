Rezan Has Müzesi 2 ay ücretsiz

Rezan Has Müzesi, yeni normalleşmeden sonra kapılarını ziyarete açacak. Müze, 15 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak

15 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanan Rezan Has Müzesi, etkinlik ve sergi programıyla önümüzdeki dönemde sanatseverlere özlediği kültür ve sanat deneyimini yeniden yaşatacak. Gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için Müze, 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Rezan Has Müzesi, yaşadığımız olağanüstü süreçte fiziksel olarak kapansa da dijital ortamda hem yetişkinler hem de çocuklar için son derece renkli ve zengin içeriklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam etti. Müze, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşırken, küçük ziyaretçilerine de Antik Yunan mitolojisinden tanrı - tanrıça serisini sundu. Büyük ilgi toplayan bu seride her bir tanrı-tanrıçanın niteliği ve öyküsü paylaşılırken, basit ve sevimli aktivitelerle çocukların mitolojiyi kavraması ve sevmesi kolaylaştırıldı.