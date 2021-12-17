Rezan Epözdemir'den istifa açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Epözdemir, Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa ettiğini ancak dernekteki görevlerinin devam ettiği açıkladı.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Burak Elmas, seçimden 8 ay önce görev teklifinde bulunmuştu. O gün akademik çalışmalarım nedeniyle reddetmiştim. Seçimden önce tekrar bir teklifte bulundu ve seçime yaklaşınca bu Galatasaray hayalini kabul ettim.

Türk futbolunda en büyük sorun, liyakat ve adalet sorunudur.

Galatasaray'a karşı yapılan sistematik ve kategorik saldırılarda yalnız kaldım.

Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri. Sayın başkana bunu defalarca ilettim. Yöntem olarak farklı bakıyoruz. Sonuç olarak başkanın kararları önemlidir. Söylediklerimin yeterince kabul görmediğimi hissettim.

Galatasaray'ın haklarının savunulamaması istifamın en büyük sebebidir. Başkanımızla 3 aydır her maçta sonra gerekli açıklamaları yapmak için görüşlerimi paylaştım, kendisi de demokratik bir insan, bunları dinledi ama kabul etmedi.

'Haklı galibiyet' söylemi ve sonraki yalnızlaşma süreci... Ben orada kişisel düşüncemi söyledim. O süreçte yalnızlaştırıldığımı hissettim. O günlerde de konuşup sayın başkana istifamı verdim ancak kabul edilmedi.

Sayın Erol Bilecik'in bana göre yakışıksız açıklamaları vardı. Orada kurumsal bir mesaj verilmeliydi bana göre. Sayın Bilecik maçtan sonra beni 5 kere aradı. Mesajlar duruyor. Bunun çok yakışıksız olduğunu, hukuken fiilen kabul edemeyeceğimizi söyledim. Galatasaray'dan özür dilemezse kendisiyle konuşmayacağımı söyledim.

Galatasaray, Fenerbahçe bunlar en büyük sivil toplum örgütleri. Bir araya geldiklerinde birçok konuyu çözebilirler. Azami düzeyde yakınlaşma olabilir. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Azami nezaket olmalı. Bu hayatın doğal akışını, mantık-fizik kurallarına aykırı. Bu minvaldeki projeleri de yanlış buluyorum. Bunları toplantılarda defalarca söyledim.

Sayın başkanla derin fikir ayrılıkları oluştu. Ben de bunun üzerine bugün itibariyle yazılı olarak istifamı yolladım.

Galatasaray genel kurulu kararına saygısızlık yapmamak, değerleri temsil etmek ve içeride tarihe not düşmek adına karar alma mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Yönetim kurulu görevimden istifa etmiyorum.

Özellikle ada davası, yaptığımız projelerin yarım kalmaması için ve genel kurul kararına saygısızlık olmaması adına yönetim kurulundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif A.Ş.'deki görevlerimden istifa ediyorum.

Sayın başkan uzun bir açıklama yaptı zaten. İstifa ettiğimi belirtmiş. Ben yazılı olarak Sportif A.Ş.'ye istifamı yolladım. Dernekteki görevim sürüyor. Başkan yardımcılığım konusunda bir karar alınırsa üye olarak devam ederim. Binlerce insan sosyal medyadan mesaj attı. Eski 3 başkan özellikle kalmamı söylediler. 2. başkanlardan, üyelerden arayanlar oldu. Ben de yönetim kuruluğumdan istifa edersem genel kurul kararını sakatlamış olacağım. Sadece Sportif A.Ş.'deki görevlerimden istifa ediyorum.

Bundan sonraki toplantılarda olacağım tabii ki. Yönetim kurulu üyesiyim ben. Sayın başkan, ne Köksal Ünlü'nün ne de benim istifamı istemedi. Ben üzerime düşen müspet şeylerin tamamını destekleyeceğim, görev verilirse üzerime düşeni yapacağım. Biz 6 aydır ofisimize gitmedik, ailemizi göremiyoruz. Ama menfi şeylerde de muhalefet şerhimi düşerim. Orada bir demokrasi ortamı var.