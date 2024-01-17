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        Haberler Televizyon Reytinglerde zirve yarışı! 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam

        Reytinglerde zirve yarışı! 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 16 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:23
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        • 1

          Reyting sonuçları 16 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Salı akşamı ekrana gelenAile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          16 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          16 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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