Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam birçok dizi ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Reyting sonuçlarına göre AB ve total sıralamasını sizler için bir araya getirdik. İşte, 14 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...