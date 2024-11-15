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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda… 14 Kasım 2024 AB ve TOTAL sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 14 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 14 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Karınca Adam, ATV'de Kayıp Şehir filmseverlerle buluştu. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 14 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 07:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:14
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        • 1

          14 Kasım Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Karınca Adam, Kayıp Şehir yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Kasım 2024 Perşembe reyting birincisi.

        • 2

          14 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          14 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          14 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Hudutsuz Sevda NOW

          2 İnci Taneleri KANAL D

          3 Siyah Kalp SHOW TV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          9 MasterChef Türkiye TV8

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 4

          14 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 İnci Taneleri KANAL D

          2 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Hudutsuz Sevda NOW

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Siyah Kalp SHOW TV

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Kayıp Şehir (Y.S) ATV

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