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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 30 Haziran 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Haziran Pazar AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        30 Haziran Pazar günü reyting sonuçları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde kanallarda yayınlanan birçok dizi, ana haber bülteni ve program reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam ekranda Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Turnike, MasterChef Türkiye All Star ve UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası maçları vardı. İşte, 30 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 07:41 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:48
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        • 1

          Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki yeri merak ediliyor. Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile dünün dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 30 Haziran 2024 Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          30 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          30 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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