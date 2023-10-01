12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte; MasterChef, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımların rekabetinin sonuçları...