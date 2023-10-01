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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi MasterChef mi kazandı?

        Reyting sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2023 Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        Günün reyting sonuçları belli oldu... Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim ve yeni dizi Kader Bağları'nın yanı sıra MasterChef Türkiye yarışması ile birbirinden heyecanlı filmler ekranlara geldi. Peki, 30 Eylül 2023 Cumartesi reyting sıralamasında kim ve hangi yapımlar birincilik ipini gögüsledi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:58
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        • 1

          12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte; MasterChef, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımların rekabetinin sonuçları...

        • 2

          30 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          1- Gönül Dağı

          2- Kardeşlerim

          3- Gönül Dağı (Özet)

          4- MasterChef All Star

          5- Kardeşlerim (Özet)

        • 3

          30 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          1- Gönül Dağı

          2- MasterChef All Star

          3- Kardeşlerim

          4- Gönül Dağı (Özet)

          5- Show Ana Haber

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

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