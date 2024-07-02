Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Temmuz Pazar AB ve total reyting sonuçları sıralaması
1 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde kanallarda yayınlanan birçok dizi, ana haber bülteni ve program reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam ekranda Güldür Güldür Show, Yalan, Kızıl Goncalar, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye ve UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonasından "Fransa-Belçika" karşılaşması vardı. İşte, 1 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki yeri merak ediliyor. Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile dünün dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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