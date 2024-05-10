9 Mayıs Perşembe yani dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Aldatmak, Kara Ağaç Destanı, Hudutsuz Sevda, Survivor All Star 2024 yeni bölümleri ile yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 9 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...