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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 9 Mayıs 2024: Perşembe günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu İnci Taneleri, Güldür Güldür, Aldatmak

        9 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklanıyor!

        Televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün; İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Aldatmak, Kara Ağaç Destanı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 9 Mayıs Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:27
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        • 1

          9 Mayıs Perşembe yani dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Aldatmak, Kara Ağaç Destanı, Hudutsuz Sevda, Survivor All Star 2024 yeni bölümleri ile yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 9 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          9 MAYIS PERŞEMBE 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          9 MAYIS PERŞEMBE 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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