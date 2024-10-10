Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Ekim 2024: Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 9 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi açıklandı!

        Reyting sonuçları 9 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 08:23 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün gündüz ver akşam kuşağında birbirinden iddialı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlandı. 9 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          9 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          9 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Kuruluş Osman ATV

          4 Sandık Kokusu SHOW TV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          9 Taş Kağıt Makas (Özet) KANAL D

          10 MasterChef Türkiye Özet TV8

        • 4

          9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Sandık Kokusu SHOW TV

          7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Habertürk Anasayfa