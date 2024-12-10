Reyting sonuçları 9 Aralık 2024 sıralaması: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Kalpazan final bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D'de Uzak Şehir, Now'da Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 9 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
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9 Aralık Pazartesi akşamı Show TV’de Kalpazan final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Uzak Şehir, Now’da Kızıl Goncalar, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de MasterChef Türkiye Star TV’de Çöpçüler Kralı ve ATV’de Tobın Köprüsü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi reyting sonuçları sıralaması…
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9 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
9 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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9 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kızıl Goncalar NOW
2 Uzak Şehir KANAL D
3 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
6 Esra Erol'da ATV
7 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
8 Kalpazan SHOW TV
9 MasterChef Türkiye TV8
10 Atv Ana Haber ATV
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9 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Esra Erol'da ATV
3 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
4 Kızıl Goncalar NOW
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
9 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
10 MasterChef Türkiye TV8
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