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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan Salı günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli 7 ve Recep İvedik 7 filmleri filmseverlere güzel anlar yaşattı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:19
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Nisan Salı günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          8 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          8 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          8 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Bahar SHOW TV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV

          6 Bahar (Özet) SHOW TV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Survivor TV8

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Recep İvedik 7 (T.S) NOW

        • 4

          8 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          4 Bir Gece Masalı ATV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Bahar SHOW TV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Survivor TV8

          9 Recep İvedik 7 (T.S) NOW

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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