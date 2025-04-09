Reyting sonuçları 8 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan Salı günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Hızlı ve Öfkeli 7 ve Recep İvedik 7 filmleri filmseverlere güzel anlar yaşattı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Nisan Salı günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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8 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
8 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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8 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Bahar SHOW TV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
6 Bahar (Özet) SHOW TV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Survivor TV8
9 Esra Erol'da ATV
10 Recep İvedik 7 (T.S) NOW
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8 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Esra Erol'da ATV
3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
4 Bir Gece Masalı ATV
5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6 Bahar SHOW TV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Survivor TV8
9 Recep İvedik 7 (T.S) NOW
10 Atv Ana Haber ATV
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