Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamı; Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı yayınlandı. Öte yandan Lohusa, Cengiz Han Destanı, Sivasspor – Beşiktaş maçı, Kardeş Takımı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Ocak 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...