Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları ile 7 Ocak Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Cengiz Han Destanı, Lohusa, Kardeş Takımı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 7 Ocak 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamı; Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı yayınlandı. Öte yandan Lohusa, Cengiz Han Destanı, Sivasspor – Beşiktaş maçı, Kardeş Takımı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Ocak 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
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7 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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7 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
2 Net Global Sivasspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
3 Sen Ağlama İstanbul STAR TV
4 Lohusa (T.S) SHOW TV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Esra Erol'da ATV
7 Survivor TV8
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Sen Ağlama İstanbul (Özet) STAR TV
10 Show Ana Haber SHOW TV
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7 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Net Global Sivasspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
3 Sen Ağlama İstanbul STAR TV
4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
5 Survivor TV8
6 Lohusa (T.S) SHOW TV
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
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