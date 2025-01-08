Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı, Survivor, Sivasspor Beşiktaş maçı… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları ile 7 Ocak Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Cengiz Han Destanı, Lohusa, Kardeş Takımı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 7 Ocak 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamı; Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı yayınlandı. Öte yandan Lohusa, Cengiz Han Destanı, Sivasspor – Beşiktaş maçı, Kardeş Takımı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Ocak 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          7 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          7 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          7 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          2 Net Global Sivasspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          3 Sen Ağlama İstanbul STAR TV

          4 Lohusa (T.S) SHOW TV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Survivor TV8

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Sen Ağlama İstanbul (Özet) STAR TV

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          7 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Net Global Sivasspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

          3 Sen Ağlama İstanbul STAR TV

          4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          5 Survivor TV8

          6 Lohusa (T.S) SHOW TV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Habertürk Anasayfa