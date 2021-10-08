7 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

7 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız...