Dünün reyting sonuçları 6 Mayıs 2025 tablosu: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile zirveye yerleşen yapım
Dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yayınlandı. Diğer kanallarda ise Medusa Darbesi ve Recep İvedik filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik yapımları ekranlara geldi. İzledikleri dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
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6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
6 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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6 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
2. Kral Kaybederse - Star TV
3. Bahar - Show TV
4. Kral Kaybederse (Özet) - Star TV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
6. Survivor - TV8
7. Esra Erol'da - ATV
8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV
9. Bahar (Özet) - Show TV
10. Bir Gece Masalı - ATV
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6 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
2. Kral Kaybederse - Star TV
3. Esra Erol'da - ATV
4. Bahar - Show TV
5. Bir Gece Masalı - ATV
6. Survivor - TV8
7. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV
9. ATV Ana Haber - ATV
10. Gelin - Kanal 7
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