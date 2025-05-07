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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Mayıs 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... İşte AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirvede olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 6 Mayıs 2025 tablosu: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile zirveye yerleşen yapım

        Dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yayınlandı. Diğer kanallarda ise Medusa Darbesi ve Recep İvedik filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:07
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik yapımları ekranlara geldi. İzledikleri dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          6 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          6 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

          2. Kral Kaybederse - Star TV

          3. Bahar - Show TV

          4. Kral Kaybederse (Özet) - Star TV

          5. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          6. Survivor - TV8

          7. Esra Erol'da - ATV

          8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV

          9. Bahar (Özet) - Show TV

          10. Bir Gece Masalı - ATV

        • 4

          6 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

          2. Kral Kaybederse - Star TV

          3. Esra Erol'da - ATV

          4. Bahar - Show TV

          5. Bir Gece Masalı - ATV

          6. Survivor - TV8

          7. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV

          9. ATV Ana Haber - ATV

          10. Gelin - Kanal 7

        • 5
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