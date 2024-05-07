Reytinglerde zirve yarışı! 6 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 6 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Dün akşam kuşağında Ömer final bölümüyle yayınlanırken; Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. Tüm yapımlar dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler 6 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
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6 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Kızıl Goncalar - NOW
2- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
3- Survivor All Star - TV8
4- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
5- Ömer - Star TV
6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
7- Esra Erol'da - ATV
8- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW
9- ATV Ana Haber - ATV
10- SHOW TV Ana Haber - SHOW TV
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6 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Kızıl Goncalar - NOW
2- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
3- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
4- Survivor All Star - TV8
5- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW
6- Ömer - Star TV
7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
8- Esra Erol'da - ATV
9- ATV Ana Haber - ATV
10- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Özet) - TRT 1
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