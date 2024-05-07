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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 6 Mayıs 2024 Pazartesi dün AB ve total reyting sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi

        Reytinglerde zirve yarışı! 6 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 6 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Dün akşam kuşağında Ömer final bölümüyle yayınlanırken; Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. Tüm yapımlar dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:00
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler 6 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

        • 2

          6 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Kızıl Goncalar - NOW

          2- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

          3- Survivor All Star - TV8

          4- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          5- Ömer - Star TV

          6- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          7- Esra Erol'da - ATV

          8- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW

          9- ATV Ana Haber - ATV

          10- SHOW TV Ana Haber - SHOW TV

        • 3

          6 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Kızıl Goncalar - NOW

          2- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

          3- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          4- Survivor All Star - TV8

          5- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW

          6- Ömer - Star TV

          7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          8- Esra Erol'da - ATV

          9- ATV Ana Haber - ATV

          10- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Özet) - TRT 1

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
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