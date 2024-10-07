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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti...

        Reyting sonuçları 6 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Dün gündüz kuşağında birçok program ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı, Now'da Kirli Sepeti, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:11
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        • 1

          6 Ekim Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Güzel Aşklar Diyarı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kirli Sepeti ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          6 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          6 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          6 EKİM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Deha (Özet) SHOW TV

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Teşkilat (Özet) TRT 1

          7 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          8 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

          9 Kirli Sepeti NOW

        • 4

          6 EKİM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Deha (Özet) SHOW TV

          6 Teşkilat (Özet) TRT 1

          7 Kirli Sepeti NOW

          8 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kirli Sepeti (Özet) NOW

        • 5
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