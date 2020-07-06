REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 5 TEMMUZ 2020 PAZAR

5 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte 5 Temmuz Pazar reyting sonuçları...