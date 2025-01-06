Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ocak Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, RTÜK Belgeseli, Çok Güzel Hareketler 2 programları yanı sıra Kıyametten Sonra filmi ekranlara geldi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü, Survivor programı ile Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Ocak 2025 Pazar reyting birincisi…