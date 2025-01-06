Reyting sonuçları 5 Ocak 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım
Dünün reyting sonuçları 5 Ocak 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kanal D'de Kıyametten Sonra, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de RTÜK Belgeseli yapımları ekranlara geldi. Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor ve TRT 1'de Teşkilat yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 5 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ocak Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, RTÜK Belgeseli, Çok Güzel Hareketler 2 programları yanı sıra Kıyametten Sonra filmi ekranlara geldi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü, Survivor programı ile Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Ocak 2025 Pazar reyting birincisi…
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5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
5 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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5 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kıyametten Sonra (Y.S) KANAL D
2 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
3 Survivor TV8
4 Kıyametten Sonra (Y.S) (TKR) KANAL D
5 Teşkilat (TKR) TRT 1
6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW
7 Haber Önü SHOW TV
8 Kim Milyoner Olmak İster (TKR) ATV
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV
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5 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kıyametten Sonra (Y.S) KANAL D
2 Survivor TV8
3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
4 Teşkilat (TKR) TRT 1
5 Show Ana Haber SHOW TV
6 Kanal D Ana Haber KANAL D
7 Kıyametten Sonra (Y.S) (TKR) KANAL D
8 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW
9 Haber Önü SHOW TV
10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV
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