Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ocak 2025 tablosu: Survivor, Teşkilat... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Ocak 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım

        Dünün reyting sonuçları 5 Ocak 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kanal D'de Kıyametten Sonra, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de RTÜK Belgeseli yapımları ekranlara geldi. Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor ve TRT 1'de Teşkilat yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 5 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ocak Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, RTÜK Belgeseli, Çok Güzel Hareketler 2 programları yanı sıra Kıyametten Sonra filmi ekranlara geldi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü, Survivor programı ile Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Ocak 2025 Pazar reyting birincisi…

        • 2

          5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          5 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          5 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kıyametten Sonra (Y.S) KANAL D

          2 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          3 Survivor TV8

          4 Kıyametten Sonra (Y.S) (TKR) KANAL D

          5 Teşkilat (TKR) TRT 1

          6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW

          7 Haber Önü SHOW TV

          8 Kim Milyoner Olmak İster (TKR) ATV

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV

        • 4

          5 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kıyametten Sonra (Y.S) KANAL D

          2 Survivor TV8

          3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Teşkilat (TKR) TRT 1

          5 Show Ana Haber SHOW TV

          6 Kanal D Ana Haber KANAL D

          7 Kıyametten Sonra (Y.S) (TKR) KANAL D

          8 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW

          9 Haber Önü SHOW TV

          10 Çok Güzel Hareketler 2 Özel STAR TV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Habertürk Anasayfa