AB ve total reyting sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların arasından reyting sonuçları sıralamasına göre zirveye hangi dizi ya da programın oturduğu merak ediliyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...