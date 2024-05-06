Reytinglerde yarış kızışıyor! 5 Mayıs Pazar dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçlarında zirve mücadelesi devam ediyor. 5 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında; Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star yapımları yer aldı. Akşam kuşağında yer alan dizi ve programlar reyting birincisi olmak için yarıştı. İşte, 5 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar...
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AB ve total reyting sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların arasından reyting sonuçları sıralamasına göre zirveye hangi dizi ya da programın oturduğu merak ediliyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
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5 MAYIS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Teşkilat - TRT 1
2- Survivor All Star - TV8
3- Kirli Sepeti - NOW
4- Yargı - Kanal D
5- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
6- Teşkilat (Özet) - TRT 1
7- Kirli Sepeti (Özet) - NOW
8- Yedi Bela Hüsnü - SHOW TV
9- Yargı (Özet) - Kanal D
10- Kanal D Ana Haber - Kanal D
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5 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Teşkilat - TRT 1
2- Yargı - Kanal D
3- Survivor All Star - TV8
4- Kim Milyoner Olmak İster - ATV
5- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
6- Kirli Sepeti - NOW
7- Teşkilat (Özet) - TRT 1
8- Yargı (Özet) - Kanal D
9- Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV
10- Aslan Bacanak - SHOW TV
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