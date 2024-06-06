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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Haziran 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reytinglerde birincilik yarışı! 5 Haziran reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. SHOW TV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star ekranlara geldi. İşte, 5 Haziran 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 08:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:08
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        • 1

          Prime time kuşağında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 5Haziran 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          5 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Haziran Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          5 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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