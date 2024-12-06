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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Aralık 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Holding... İşte dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci olan yapım

        Reyting sonuçları açıklandı! 5 Aralık dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. ATV'de ise yeni dizi Holding ekran yolculuğuna başladı. Peki, 5 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:20
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        • 1

          5 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, Now’da Hudutsuz Sevda, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlandı. ATV’de yeni dizi Holding ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi, Star TV’de ise Hayalimdeki Düğün filmleri ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 5 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          5 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          5 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          5 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 İnci Taneleri KANAL D
          2 Hudutsuz Sevda NOW
          3 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
          4 Esra Erol'da ATV
          5 MasterChef Türkiye TV8
          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          8 Siyah Kalp SHOW TV
          9 10 Halka Efsanesi (Y.S) TRT 1
          10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8
        • 4

          5 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Hudutsuz Sevda NOW
          2 İnci Taneleri KANAL D
          3 Esra Erol'da ATV
          4 Siyah Kalp SHOW TV
          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
          6 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
          8 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
          9 Atv Ana Haber ATV
          10 Show Ana Haber SHOW TV
        • 5
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