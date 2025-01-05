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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Ocak 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları 4 Ocak 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. 4 Ocak Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Can Borcu, Star TV'de Midway, Tv8'de Masterchef yayınlandı. Peki 4 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:28
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        • 1

          Reyting sonuçları 4 Ocak Cumartesi gününe ait verileri merak eden kişilerce araştırılıyor. Birçok yapımın yer aldığı 4 Ocak Cumartesi akşamının birincisi ise Total, AB sıralamasına göre açıklanıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte zirvedeki yapım…

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Tüm reyting ölçümlerinde Total, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen dizi TRT'nin efsanesi Gönül Dağı oldu. Totalde ikinci sırada yer alan Survivor AB ve ABC gruplarında dördüncü sıradan listeye girdi.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı. 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı. 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

        • 4

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı. 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı. ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı.

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