Reyting sonuçları 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor ve Durdurulamaz yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 4 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...