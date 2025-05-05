Reyting sonuçları 4 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Durdurulamaz filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 4 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor ve Durdurulamaz yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 4 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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4 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
4 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
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4 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
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4 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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