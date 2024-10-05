Reyting sonuçları 4 Ekim 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki reyting sonuçları birincisi kim oldu?