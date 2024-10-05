Reyting sonuçları 4 Ekim 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Cuma akşamı televizyon ekranında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar yeni bölümleriyle yayınlandı. Geçen haftaya bakacak olursak Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen ''Yalı Çapkını'', 3. sırada ise ATV'de yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programı yer aldı. Peki 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?
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Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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4 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
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GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
27 EYLÜL 2024 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
ABC'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.
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27 EYLÜL 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
AB'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.
27 EYLÜL 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen ''Yalı Çapkını'', 3. sırada ise ATV'de yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programı yer aldı.