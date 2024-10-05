Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Ekim 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 4 Ekim 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Cuma akşamı televizyon ekranında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar yeni bölümleriyle yayınlandı. Geçen haftaya bakacak olursak Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen ''Yalı Çapkını'', 3. sırada ise ATV'de yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programı yer aldı. Peki 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 08:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        • 2

          4 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

        • 3

          GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          27 EYLÜL 2024 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

          ABC'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.

        • 4

          27 EYLÜL 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          AB'de 1. sırada ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada ''Kızılcık Şerbeti'' özet bölümü, 3. sırada ise ''MasterChef Türkiye'' yer aldı.

          27 EYLÜL 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan ''Kızılcık Şerbeti'', 2. sırada Star TV'de ekranlara gelen ''Yalı Çapkını'', 3. sırada ise ATV'de yayınlanan ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programı yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Kafa kafaya çarpıştılar! Kamyonet ile minibüs alev aldı
        Kafa kafaya çarpıştılar! Kamyonet ile minibüs alev aldı
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa