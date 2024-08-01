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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Temmuz 2024: Çarşamba günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Çarşamba günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 31 Temmuz Çarşamba total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:10
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          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Çarşamba günü en çok ne izlendi? İşte, 31 Temmuz Çarşamba dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          NOW Ana Haber

          Turnike - KANAL D

          Salako - STAR TV

          Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

          Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti - ATV

          Yeşil Yol - TRT 1

          SHOW TV Ana Haber

          KANAL D Ana Haber

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

        • 3

          31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          NOW Ana Haber

          Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

          Yeşil Yol - TRT 1

          MasterChef Türkiye Tekrar - TV 8

          Salako - STAR TV

          SHOW TV Ana Haber

          MasterChef Türkiye Özet - TV 8

          Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti - ATV

          Arog - NOW

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