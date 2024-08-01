Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yaşandı! Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar

        İstanbul Bağcılar'da silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik bir apartman dairesine polis baskın düzenledi. Operasyonun dikkat çeken yanı, polisin şüpheli bir kokudan yola çıkmasıydı. Silah bakımında ve muhafazasında kullanılan yağ kokusu, apartman içinde yayılınca şüpheliler yakayı ele verdi. Baskın yapılan dairede onlarca kaçak silah ele geçirildi. Habertürk'ten Elif Yavuz'un özel haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisine bir ihbar yapıldı. İhbarda fazla detay yer almıyordu, sadece etrafa yayılan farklı bir kokudan bahsediliyordu.

        Bir apartmandan gelen koku polisleri harekete geçirdi. Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro amirliğine bağlı uzman polisler, etrafa yayılan yağ kokusunun silah temizliğinde ve muhafazasında kullanılan özel bir yağ olduğundan şüphelendi.

        KAPILARI TEK TEK KONTROL ETTİLER

        İhbara konu adrese giden ekipler 15 dairenin bulunduğu binada kapı önlerini tek tek kontrol etti. Yağ kokusunun yoğunlaştığı daireye operasyon düzenlendi.

        REKLAM

        Yakalanmamak için depo gibi kullanılan apartman dairesi eşya yerine koli doluydu. Kolileri açan polis ekipleri 10 adet 9 mm çapında silah, 65 adet birleştirilmeye hazır sürgü takımı ve gövdesi ve bu silahlara ait 100 adet şarjör ele geçirdi.

        Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan silahlara el konuldu. Operasyon sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Habertürk Anasayfa