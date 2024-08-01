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        Haberler BBC Dünya 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık ABD'yle anlaşarak itirafçı oldu

        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık ABD'yle anlaşarak itirafçı oldu

        ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 01.08.2024 - 08:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:35
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        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
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        Getty Images

        Getty Images

        ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurdu.

        Pantagon; yıllardır yargılanmadan ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile varılan anlaşmanın detaylarını ise kamuoyuna açıklamadı.

        Amerikan New York Times gazetesi ise üç ismin, idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı.

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        Gazeteye göre savcılar, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderdi.

        ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların "mimarı" olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı.

        Sanıklar; komplo kurmak, savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek, sivillere saldırmak, kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar vermek, "terörizm ve terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

        Getty Images

        Getty Images

        Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül Komisyonu Raporu'nda "Saldırılarının baş mimarı" olarak tanımlanmıştı

        Saldırılarda 2976 kişi hayatını kaybetmişti

        ABD, 11 Eylül 2001'de, Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbour saldırısından bu yana topraklarındaki en kanlı saldırılara sahne oldu.

        El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırdı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırıldı.

        Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlandı ancak bu uçak yolcuların militanlara direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düştü.

        Saldırılarda 2976 kişi hayatını kaybetmiş, ABD "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.

        • 11 Eylül saldırıları: ABD'li hakim bir sanığın yargılanacak durumda olmadığına hükmetti
        • 11 Eylül 2001 saldırıları: Nasıl düzenlendi, kaç kişi öldü, sonrasında ne oldu?
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