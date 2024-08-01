Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

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Kaza, gece yarısı İzmit-Yalova karayolunda Altınova ilçesinin Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İzmit'ten Yalova istikametine seyir halinde olan ve hızlı gittiği öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki otomobil, evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ile elinden tuttuğu oğlu Vahit Yıldız'a çarptı.

KAZAYA TANIK OLAN KÜÇÜK KIZ ŞOKA GİRDİ

DHA'nın haberine göre; kazanın şiddetiyle baba ve oğlu metrelerce sürüklendi. Bu sırada yolun başında bekleyen ailenin 11 yaşındaki kız çocuğu ise babası ve kardeşine otomobilin çarptığı kazaya tanık olunca şoka girdi.

BABA İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ Fotoğraf: AA Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için karayolunda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI Fotoğraf: AA Otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazaya tanık olan kız çocuğu ile yaralılar sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle Yalova-İzmit karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA YERİNİN YAKINLARINDA ALT GEÇİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Fotoğraf: DHA Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazanın olduğu yerin yakınında alt geçit olduğunu, ancak baba ile çocuklarının yoldan karşıya geçmeye çalıştığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.