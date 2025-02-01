Her gün televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve program izleyicilerle buluşuyor. Ancak bunlardan sadece bazıları, izlenme oranlarıyla öne çıkıyor ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alabiliyor. Reyting listeleri, hangi yapımların daha fazla dikkat çektiğini ve hangi türlerin izleyiciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Peki, 31 Ocak Cuma günü en çok hangi yapımlar izlenmişti? İşte günün AB ve total reytinglerine göre en çok izlenen 10 yapım…